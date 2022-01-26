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Происшествия26 января 2022 18:42

Уголовное дело о травмировании ученика в спецшколе на Ставрополье передано в СК РФ

Расследование подверглось критике в соцсетях.
Инна МОРОЗОВА
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Дело о получении травм воспитанником спецшколы в Ставропольском крае передадут в Главное Следственное управление СК РФ. Решение было принято после публикации в одной из социальных сетей поста с критикой расследования.

Ранее СУ СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью учащемуся Горнозаводской спецшколы.

Подросток травмировался при падении со спортивного снаряда.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить опубликованные в средствах массовой информации и социальных сетях данные. В частности, о возможном рукоприкладстве директора учреждения, который уже уволен.

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