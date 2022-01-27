Россияне все чаще обращаются при приобретении жилья за кредитованием

Фото: банка Уралсиб.

Банк Уралсиб подвел итоги 2021 года: объем выданных ипотечных кредитов увеличился в 1,2 раза. Этому росту способствовали и новые программы, разработанные специалистами Уралсиба с учетом современных возможностей, «Ипотека с господдержкой» и для семей с детьми, и льготные условия для определенных категорий населения.

В целом общая сумма ипотечных кредитов банка Уралсиб в прошлом году достигла 108,4 миллиардов рублей. Это на 44,8 млрд больше, чем в 2020-м. Программы приобретения жилья, разработанные банком, неоднократно входили в число наиболее выгодных финансовых предложений в соответствующих рыночных рейтингах. Здесь клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, а также находящейся в залоге у другой организации.

Банк УРАЛСИБ продолжает идти навстречу клиентам, выстраивая удобную и гибкую схему работы как с физическими, так и с юридическими лицами, разрабатывая новые сервисы и продукты.

Получить любую помощь и исчерпывающую информацию как по кредитным, так и по любым другим услугам, подать онлайн заявку на получение ипотеки всегда можно в отделениях банка у специалистов, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»