Губернатор Ставрополья заявил о неизбежности "дистанционки" и продления каникул

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе вопроса перехода школьников на дистанционное обучение не избежать. Сейчас 83 несовершеннолетних госпитализированы с коронавирусом.

За последние сутки медики зафиксировали 1031 новый случай коронавирусной инфекции. Это абсолютный антирекорд.

- Вместе с тем, настораживает то, что значительная часть из зарегистрированных фактов передачи коронавирусной инфекции - это заболевание у детей. 83 ребенка сейчас лечатся в стационарах. Похоже, что решений об удаленке в школах и продлении каникул - не избежать, - заявил Владимиров.

Напомним, ранее губернатор поручил Минобру разработать решение по вопросу перевода детей на дистанционное обучение и продления февральских каникул. Оно должно быть оглашено на следующей недели. Причиной стало распространение заразного штамма "омикрон" среди детей.

Также в регион привезли первую партию вакцины для детей от 12 до 17 лет.