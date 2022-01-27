В Железноводске нашли мужчину, устроившего незаконную свалку, по наводке жителей

Администрация Железноводска сообщила, что благодаря неравнодушию местных жителей удалось предотвратить образование несанкционированной свалки. Мужчина выехал на пустырь и оставил там мешки с мусором. Прохожие сняли на видео инцидент и отправили его в мэрию.

Благодаря наводке, удалось найти нарушителя. Он принес извинения, но на него все равно составили административный протокол.

- Спасибо жителям, что остались неравнодушны и помогли в поимке правонарушителя. К сожалению людям кажется проще просто вывезти мусор в поле, главное, чтобы не возле моего дома. Но забывают самое главное, что это все наш большой общий дом, - заявил мэр города-курорта Евгений Бакулин.