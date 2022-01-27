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Происшествия27 января 2022 8:10

Директор предприятия в Пятигорске скрыл от налоговой 50,7 миллионов рублей

Он должен был внести недоимки по налогам и сборам, но более полугода делал вид, что денег у него нет
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Следкоме Ставропольского края рассказали, что против директора одного из предприятий Пятигорска возбудили уголовное дело по статье "сокрытие денежных средств организации, за счет которой должно производиться взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере".

- По данным следствия, с марта по октябрь 2021 года подозреваемый сокрыл денежные средства организации, за счет которых должен был произвести взыскание недоимки по налогам и сборам. В результате, задолженность по уплате налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации составила более 50 миллионов 700 тысяч рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Расследование продолжается, скоро мужчина пойдет под суд. За преступление ему грозит штраф и, возможно, тюремный срок. Зависит от степени вины.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о двухмесячном аресте бывшего мэра Минеральных Вод Сергея Перцева. Он подозревается в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Администрация города купила втридорога здание под детский сад, которое оказалось непригодным для детей. Перцев, зная об этом, все равно подписал контракт и причинил России ущерб на 200 миллионов рублей.

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