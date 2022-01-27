Налоговые службы Ставрополья не будут обслуживать население до 13 февраля из-за COVID-19

В Налоговой службе Ставрополья сообщили, что с 31 января все профильные учреждения региона прекращают обслуживание клиентов. Причиной стало распространение коронавируса, особенно - штамма "омикрон".

Учреждения будут работать в дистанционном режиме, все запросы будут принимать на сайте nalog.gov.ru и в мобильных приложениях. Такой формат будет действовать до 13 февраля, а далее - в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.

Напомним, за прошедшие сутки в Ставропольском крае впервые выявили более тысячи зараженных коронавирусом. Губернатор региона заявил, что всплеск заражений произошел из-за штамма "омикрон", при котором низкая госпитализация и смертность, но высокая инфицированность.