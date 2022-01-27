На Ставрополье 83 ребенка из 400 заболевших COVID-19 находятся в больницах

В Ставропольском крае около 400 детей болеют коронавирусной инфекцией, 83 из них находятся в стационаре под наблюдением врачей. Многие инфицированы "омикроном" - особо заразным штаммом.

По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, это может стать веским основанием для перевода всех школьников и студентов на дистанционный режим обучения. Также на следующей недели Минобр должен дать ответ, будут ли продлевать февральские каникулы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за последние сутки в регионе медики зафиксировали 1031 случай коронавирусной инфекции, 808 человек выздоровели, 10 - скончались.

Также Ставропольский край получил первую детскую вакцину "Спутник-М" для ребят от 12 до 17 лет.