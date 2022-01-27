На Ставрополье ввели ограничение в 20 человек на детских мероприятиях

Губернатор Ставрополья подписал постановление о введении новых профилактических мер против распространения коронавируса в регионе. Ограничения коснулись детей и их досуга: теперь детские мероприятия могут посещать не более 20 человек.

- Не более чем 20 несовершеннолетних смогут единовременно находиться в музеях, выставочных залах, других учреждениях культуры, зоопарках, кинотеатрах, на экскурсиях и в турах, - сказано в документе.

Также до 20 февраля продлили мораторий на использование сертификатов о прививках в общественных местах.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за последние сутки в регионе медики зафиксировали 1031 случай коронавирусной инфекции, 808 человек выздоровели, 10 - скончались.