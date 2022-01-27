Главу управляющей компании в Невинномысске осудят за коммерческий подкуп

По данным Следкома Ставропольского края, против главы одной из управляющих компаний Невинномысска возбудили уголовное дело по статье "коммерческий подкуп". Мужчина взял деньги на определенные "услуги".

- По данным следствия, в декабре 2021 года подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя коммерческий подкуп в сумме 160 тысяч рублей, за подписание актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по договору о производстве работ по капитальному ремонту одного из многоквартирных домов города, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас расследование продолжается, а после материалы дела отправят в суд для вынесения приговора.