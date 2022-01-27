Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 января 2022 12:25

Главу управляющей компании в Невинномысске осудят за коммерческий подкуп

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по соответствующей статье
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

По данным Следкома Ставропольского края, против главы одной из управляющих компаний Невинномысска возбудили уголовное дело по статье "коммерческий подкуп". Мужчина взял деньги на определенные "услуги".

- По данным следствия, в декабре 2021 года подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя коммерческий подкуп в сумме 160 тысяч рублей, за подписание актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по договору о производстве работ по капитальному ремонту одного из многоквартирных домов города, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас расследование продолжается, а после материалы дела отправят в суд для вынесения приговора.

0