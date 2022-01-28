За сутки медики Ставрополья выявили 1113 случаев заражения коронавирусом

К утру 28 января в Ставропольском крае коронавирусом заболели 1113 человек (общее число зараженных - 139,6 тысяч граждан). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Также за сутки выздоровели 890 человек (общее число - 122,5 тысячи граждан), скончались 12 ставропольцев (6421 человек). В больницы региона госпитализировали 169 человек с коронавирусом, они находятся под наблюдением врачей.

- С учетом нового штамма «омикрон» особое внимание сейчас к заболеваемости детей. Из 1113 выявленных случаев COVID-19, 448 - у юных жителей края. К счастью, госпитализация несовершеннолетним требуется значительно реже, чем взрослым, подавляющее большинство лечится амбулаторно, - написал Владимиров.

Ранее он заявлял, что перевод школьников на "дистанционку" и продление февральских каникул неизбежны из-за эпидемиологической обстановки.