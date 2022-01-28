На Ставрополье коронавирусом заболели 448 детей

В Ставропольском крае на 28 января коронавирусом болеют 448 детей. Всего за сутки выявили 1113 случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных с начала пандемии составило 139,6 тысячи человек. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

- Из 1113 выявленных случаев COVID-19, 448 - у юных жителей края. К счастью, госпитализация несовершеннолетним требуется значительно реже, чем взрослым, подавляющее большинство лечится амбулаторно. Однако эти показатели, для нас, родителей, лишнее напоминание о том, что надо быть внимательнее к здоровью детей и к своему собственному, - написал Владимиров.

Ранее политик заявлял, что в больницах региона находятся 83 ребенка с коронавирусом. Исходя из этого, вопрос перевода школьников на "дистанционку" и продление февральских каникул - неизбежен.