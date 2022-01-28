28 января около 20 процентов ковид-коек Ставрополья остаются незанятыми

В Ставропольском крае к 28 января около 20% ковид-коек остаются свободными. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров. Отметим, что ранее свободны блыи 25%, четверть от всего резерва.

- Несмотря на заметный рост заболеваемости в крае, нагрузка на коечный фонд меняется не столь существенно - около 20 процентов коек остаются свободны. С 26 на 27 января в стационар направлены 169 человек, - сообщил Владимиров.

За последние сутки в регионе заболели 1113 человек, 448 из них - дети. Также за день выздоровели 890 ставропольцев, скончались 12 граждан.