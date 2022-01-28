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Происшествия28 января 2022 6:32

На Ставрополье 30-летняя пассажирка пострадала в ДТП с опрокидыванием автомобиля

Водитель не сбавил скорость на затяжном повороте и вылетел в кювет
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Госавтоинспекция Ставропольского края сообщила о ДТП на Западном обходе Георгиевска. 63-летний водитель ВАЗ-2107 не вписался в затяжной поворот из-за высокой скорости движения и вылетел с трассы, автомобиль перевернулся.

- Медицинская помощь понадобилась 30-летней пассажирке. 63-летний водитель, житель станицы Подгорной, не пострадал. В момент ДТП он был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, - сказано в сообщении ведомства.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что женщине-водителю, которая насмерть задавила годовалого ребенка, ужесточили приговор. Вместо двух лет она проведет в колонии-поселении три года. Подробнее об инциденте читайте в материале "Комсомолки".

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