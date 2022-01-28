Экс-глава МВД Осетии объяснился за исполненный народный танец на вечеринке

Бывший глава МВД Северной Осетии Михаил Скоков рассказал об исполненном народном танце во время вечеринки, видео которого разлетелось по социальным сетям. По его словам, мотивацией стало то, что его попросили, а отказываться - не по-мужски.

- Коллектив попросил исполнить танец, это было закрытое мероприятие. Отказаться по-мужски было неприлично. С учетом глубокого уважения я постарался показать свои танцевальные способности. Я не танцор, я просто видел, как это танцуют, и постарался воспроизвести. Это мой первый и, наверное, крайний танец. Для меня это было трудно и неожиданно, - цитирует Скокова "КП-Челябинск".

Также чиновник попросил не снимать на видео его выступление, но просьба была проигнорирована. Мужчина пожалел, что станцевал "хонга кафт", потому что для людей высоких должностей это нескромно.

Напомним, сейчас Скоков занимает пост министра внутренних дел Челябинской области.