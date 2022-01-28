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Общество28 января 2022 8:04

Экс- сотрудник муниципалитета заплатил штраф 550 тысяч за получение взятки

Он контролировал соблюдение ковидных ограничений
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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УФССП Ставропольского края сообщает, что бывший муниципальный служащий заплатил уголовный штраф в 550 тысяч рублей за получение взятки. Он контролировал соблюдение ковидных ограничений и предлагал "закрыть глаза" на некоторые нарушения.

- В одной из организаций гражданин выявил нарушения, но за 40 тыс. руб. предложил директору компании не составлять административный протокол. Суд признал бывшего сотрудника виновным и назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 550 тыс. руб., - сказано в сообщении ведомства.

Чтобы не получить реальный тюремный срок, мужчина заплатил штраф.

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