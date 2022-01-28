Прокуратура Ставрополья через суд добилась предоставления жилья семи сиротам

В Левокумском районе сиротам предоставили жилье после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Ставрополья начала проверку после обращения семи сирот. Местные жители ходили в министерство имущественных отношений Ставропольского края в 2013, 2017 и 2018 годах с заявлениями о предоставлении жилья. Их включили в очередь, но нового дома они так и не увидели. Тогда прокуратура пошла в суд с иском.

- Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время сиротам предоставлены благоустроенные квартиры в Пятигорске и Кисловодске, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.