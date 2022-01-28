На капитальный ремонт системы теплоснабжения Невинномысска потратят 115 млн

В 2022 году Невинномысск направит 115 миллионов рублей на капитальный ремонт теплотрасс, которые находятся в аварийном состоянии. Ремонт начали в 2021 году, тогда на него ушло 47 миллионов рублей.

Вся система теплоснабжения осталась после Советского Союза и сильно износилась. В конце 2021 года произошло несколько аварий, из-за которых тысячи жителей Невинномысска остались без отопления в холодную погоду.

В министерстве ЖКХ Ставропольского края рассказали, что уже сейчас закупают необходимые материалы. Хотят построить блочно-модульную котельную, которая сможет обогревать около 15 тысяч человек. На реализацию проекта уйдет минимум 130 миллионов рублей.