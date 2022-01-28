В Ставрополе предприниматель скрыл от налоговой 5,5 миллиона рублей

В Следкоме Ставропольского края рассказали об очередном предпринимателе, который скрыл от государства налоги. Против бизнесмена из Ставрополя возбудили уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов и сборов" за сокрытие 5,5 миллиона рублей.

- По версии следствия, с января по август 2020 года подозреваемый заключил договоры на поставку цветов в соседнем государстве. При этом предприниматель обязан был предоставить в налоговый орган соответствующую налоговую декларацию по форме, установленной законодательством государства, на территорию которого импортируется товар, что им сделано не было, - сказано в сообщении ведомства.

Таким образом, он скрыл от налоговой 5,5 миллионов рублей. Расследование продолжается, мужчина может получить крупный штраф в качестве наказания или тюремный срок - в зависимости от степени вины.