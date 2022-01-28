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Общество28 января 2022 9:47

На Ставрополье в 2021 году родились 3,8 тысячи мальчиков и 3,4 тысячи девочек

Около трех тысяч из них оказались первенцами в семье
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае за 2021 год на свет появились более 7 тысяч малышей. Мальчиков оказалось чуть больше - 3,8 тысяч ребят, девочек чуть меньше - 3,4 тысячи. Во многих семьях появились первенцы, а 124 семейные пары оказались обладателями двойни.

Самым популярным именем для мальчика стал Михаил, следом идут Артемы и Александры. А для девочек предпочитают выбирать такие имена как Алиса, Мария и София. Есть те, кто назвал своих отпрысков интересным способом: Нил, Андемир, Мариэтта, Евсения и Талья.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за первое полугодие 2021 года в Ставропольском крае население уменьшилось на 6149 по естественным причинам. В регионе за январь-июнь 2021 года родилось 12779 детей, умерли - 18928 человек, из которых детей младше года - 62.

Показатель естественной убыли в 2020 году был 3095, что вдвое меньше, чем в 2021 году.

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