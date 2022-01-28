Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 11:13

В Ставрополе в 2022 году ДТП будут обнаруживать автоматические алгоритмы

В краевой столице продолжают реализовывать проект "умной" транспортной системы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставрополе в 2022 году появиться автоматическая подсистема для обнаружения и фиксации ДТП. Алгоритмы с помощью камер будут фиксировать аварии и передавать информацию диспетчерам профильных служб.

Реализация проекта "умной" транспортной системы проходит в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Отметим, что Ставропольский край стал одним из лидеров по качеству дорог.

"Умная" система, которая включает в себя видеонаблюдение, модернизацию светофоров, монтаж информационных табло и т.д., призвана снизить количество ДТП в городах региона. Такая же система успешно действует в Железноводске и Невинномысске.

0