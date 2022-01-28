В Ставрополе в 2022 году ДТП будут обнаруживать автоматические алгоритмы

В Ставрополе в 2022 году появиться автоматическая подсистема для обнаружения и фиксации ДТП. Алгоритмы с помощью камер будут фиксировать аварии и передавать информацию диспетчерам профильных служб.

Реализация проекта "умной" транспортной системы проходит в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Отметим, что Ставропольский край стал одним из лидеров по качеству дорог.

"Умная" система, которая включает в себя видеонаблюдение, модернизацию светофоров, монтаж информационных табло и т.д., призвана снизить количество ДТП в городах региона. Такая же система успешно действует в Железноводске и Невинномысске.