«Россети Северный Кавказ» обеспечили дополнительную мощность небольшому поселению в Ингушетии

Фото: rossetisk.ru

«Россети Северный Кавказ» обеспечили выдачу дополнительной мощности для жителей сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района Республики Ингушетия.

Газиюртовцы, проживающие по улицам Школьная и Горная, впервые с низкими показателями входящего напряжения в сети столкнулись в 2007 году. И последующие 15 лет проблема только нарастала, усугубившись частыми перебоями в электроснабжении.

Заявители не раз сообщали о «болевой точке» в администрацию села – участок расположен в зоне ответственности муниципалитета. Глава населенного пункта, бюджет которого не позволял провести необходимые технические мероприятия, обратился за помощью к исполняющему обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Исламу Гандалоеву.

Фото: rossetisk.ru

Для решения застарелой проблемы энергетики на первом этапе установили дополнительный трансформатор мощностью 250 кВА, решив тем самым проблему с перепадами напряжения. Следующим шагом стала замена 600 метров оголенного провода на самонесущий изолированной на питающей воздушной линии 0,4 кВ. Мера позволила повысить электробезопасность населения, снизить потери в сетях и вероятность технологических нарушений.

- Комплекс мероприятий, реализованный «Россети Северный Кавказ», позволил обеспечить качественное электроснабжения участка и резерв мощности для его дальнейшего развития. Это большая помощь для села, – отметил глава сельского поселения Хусен Муталиев.