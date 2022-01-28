В 2022 году на Ставрополье отремонтируют 132 км дорог по нацпроекту

В Ставропольском крае в 2022 году к федеральным нормативам приведут 132 километра региональных дорог. Работы пройдут по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- Это порядка 45 объектов. В 2021 году по нацпроекту БКД в регионе отремонтировали более 110 км региональных и муниципальных дорог, - рассказали в Миндоре Ставрополья.

Отметим, на Ставрополье проводят комплексный ремонт дорог: меняют не только асфальтовое полотно, но и бордюры, ливневки, дорожные знаки, светофоры и т.д. Также благоустраивают обочины, пешеходные зоны и остановки общественного транспорта.

В 2021 году Ставропольский край стал одним из лидеров по качеству дорог, в крае хорошо реализовывают нацпроект "Безопасные дороги".