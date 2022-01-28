Молодежь «ЕвроХима» Андрея Мельниченко – в лидерах реализации ESG-стратегии в России

ESG-стратегия или ESG-программа – новое для России понятие, означающее организацию работы компании на принципах вовлеченности в экологические и социальные проблемы. Проще говоря, когда на первом месте – ответственное отношение к социальной сфере и окружающей среде, а после – достижение прибыли. И сегодня в нашей стране пример реализации такого подхода показывает компания «ЕвроХим» российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко.

У минерально-химического холдинга на 2022 год большие планы в рамках ESG-программы, но для него такая работа – не в новинку. Молодые специалисты, волонтеры, активисты промышленных предприятий «ЕвроХима» от Заполярья до Северного Кавказа уже имеют внушительный опыт в этой сфере. Например, молодежь «Невинномысского Азота», входящего в холдинг, в 2020 году с момента распространения коронавирусной инфекции оказывала своим землякам самую различную помощь в борьбе со страшной болезнью: доставляли продуктовые наборы социально-уязвимым группам населения и пожилым, передавали медикам необходимые средства индивидуальной защиты, помогали службам ЖКХ с дезинфекцией общественных пространств, раздавали на улицах защитные маски.

В прошлом году «ЕвроХим» в честь своего 20-летия решил дать волонтерскому движению еще новое развитие – в регионах присутствия компании начала свою работу программа «20 Добрых дел ЕвроХима». В рамках этой программы активисты предприятий совершали самые различные добрые дела. Так, молодежь «Невинномысского Азота» реализовала более 36 инициатив – ребята сами решали кому необходима их помощь и тут же отправлялись на выручку – в дома-интернаты, приюты для животных, благотворительные организации и просто к горожанам на улице. За такую активную работу на протяжении двух последних лет Совет молодых специалистов химического холдинга был награжден Дипломом лауреатов премии #МыВместе. Председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев вручая его ребятам, отметил, что награда молодым активистам «ЕвроХима» присуждена за прекрасные добровольческие проекты».

Помимо добрых дел, компании Андрея Мельниченко принимают непосредственное участие и в улучшении экологии в стране. На ХХХ съезде РСПП председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев подробно рассказал Президенту России Владимиру Путину и другим участникам съезда об основных направлениях деятельности российской промышленности в сфере экологии и природопользования, затронув процессы реализации Национального проекта «Чистый воздух» и актуальной климатической повестки. А в городах, где есть промышленные предприятия химического холдинга, с целью модернизации производств, внедрения водосберегающих технологий, совершенствования систем фильтрации и очистки воды реализуется комплексная масштабная программа «Новое производство – чистые реки». Кроме таких больших проектов, «еврохимовцы» всегда поддерживают различные эко-инициативы: акции по уборке берегов рек, высадке деревьев, городские субботники.

Такая серьезная, комплексная работа компаний Андрея Мельниченко в социально-экологической сфере отмечена на самых высоких уровнях: «ЕвроХим» и СУЭК были признаны одними из лидеров корпоративной благотворительности в России и награждены Российским союзом промышленников и предпринимателей, «ЕвроХим» принял активное участие в обновлении Социальной хартии российского бизнеса, за активное взаимодействие с федеральными и региональными органами власти и участие в реализации национальных проектов «ЕвроХим» удостоен диплома Ассоциации менеджеров России и отмечен за лучшие региональные программы в рамках нацпроектов и Целей устойчивого развития ООН – интересный и пока что редкий в нашей стране опыт «ЕвроХима» по осуществлению корпоративной ESG-программы силами молодых активистов-волонтёров обсуждался на впервые проведённой международной конференции ООН «Женевские чтения».