Полторы тысячи заявок на вакцинацию детей зарегистрировали на Ставрополье

Родители Ставропольского края оставили более полутора тысячи заявок на вакцинацию своих детей от коронавируса. В регион привезли первую партию "Спутника-М", которым можно иммунизировать детей 12-17 лет.

- Ответственный подход родителей крайне важен. Это убережет как детей от возможных осложнений от коронавируса, так и от внутрисемейного распространения инфекции. Всего вакцинации в крае подлежит 134 тысячи детей (из 600 тысяч), - заявил глава Минздрава регионе Владимир Колесников.

Вакцинируют добровольно, но с разрешением опекуна. Сейчас 448 детей болеют коронавирусом, 83 из них находятся в стационаре под присмотром врачей. Юные ставропольцы также заражаются новым штаммом "омикрон".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о том, что в Ставропольском крае из-за эпидемиологической ситуации хотят продлить февральские каникулы и перевести всех школьников на дистанционный формат обучения.