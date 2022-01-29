Краевая прокуратура выясняет причины пожара на заводе в Пятигорске

Краевая прокуратура организовала проверку по факту пожара 29 января 2022 года в компрессионном цеху завода Пятигорска по производству мороженого. Об этом сообщили "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе надзорного ведомства.

- Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительно погибших и пострадавших нет, - ответили в прокуратуре СК. - В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам проверки надзорного ведомства будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее "КП" писала, что глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов принял решение провести эвакуацию.

- В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения, - отметил мэр.