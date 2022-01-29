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Происшествия29 января 2022 15:07

Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Пятигорске

Ранее сообщалось о пожаре в компрессионном цеху предприятия по производству мороженого
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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В Пятигорске пожарные ликвидировали открытое горение на заводе, где днем 29 января 2022 года произошел пожар в компрессионном цеху. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю, где ранее сообщили о возгорании на площади 600 квадратных метров предприятия по производству мороженого.

К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели в настоящий момент разбирают и проливают водой конструкции. Тем временем краевая прокуратура выясняет причины пожара. И в ходе проверки ею будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам прокуратура СК рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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