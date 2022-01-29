Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Пятигорске

В Пятигорске пожарные ликвидировали открытое горение на заводе, где днем 29 января 2022 года произошел пожар в компрессионном цеху. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю, где ранее сообщили о возгорании на площади 600 квадратных метров предприятия по производству мороженого.

К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели в настоящий момент разбирают и проливают водой конструкции. Тем временем краевая прокуратура выясняет причины пожара. И в ходе проверки ею будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам прокуратура СК рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.