На Ставрополье 30 января коронавирусом заболели 1390 человек

Губернатор Владимир Владимиров обновил данные по коронавирусу в Ставропольском крае. Согласно информации на утро 30 января, за сутки в регионе заболели еще 1380 человек, выздоровели 1021, умерли - 13. Общая статистика выглядит следующим образом:

- 142 286 случаев заражения;

- 124 519 выздоровевших;

- 6445 умерших.

Медики за сутки госпитализировали 172 пациентов. Из них десять - это дети. Свободными остаются 17% инфекционных коек. У большинства заболевших коронавирус протекает в легкой форме.

- Число летальных исходов на сравнительно невысоком уровне. Но, к сожалению, избежать их пока не удается. Защититься от заражения или от тяжелого течения болезни помогает вакцинация. Полностью завершили курс прививки, получив оба компонента вакцины, 1 миллион 57 тысяч жителей края, - сообщил Владимиров.