Ранее судимый житель Кисловодска обокрал два магазина

В Железноводске обокрали два крупных магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В полицию позвонили сотрудники магазинов, которые обнаружили пропажу некоторых продуктов. Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения и установили предположительного виновного. Ранее судимый 26-летний житель Кисловодска был задержан, в отделе он признался в содеянном и пояснил, что выносил украденное под круткой и продавал это. Вырученные деньги уже потратил на свои нужды. Против него завели уголовное дело по статье "Кража".