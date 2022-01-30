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Происшествия30 января 2022 7:16

Ранее судимый житель Кисловодска обокрал два магазина

Заведено уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Железноводске обокрали два крупных магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В полицию позвонили сотрудники магазинов, которые обнаружили пропажу некоторых продуктов. Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения и установили предположительного виновного. Ранее судимый 26-летний житель Кисловодска был задержан, в отделе он признался в содеянном и пояснил, что выносил украденное под круткой и продавал это. Вырученные деньги уже потратил на свои нужды. Против него завели уголовное дело по статье "Кража".

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