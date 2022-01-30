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Происшествия30 января 2022 7:24

Мэр Пятигорска огласил результаты анализа воздуха после пожара на заводе

В сети распространяли много фейковых сведений об опасных выбросах
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал о результатах анализа атмосферного воздуха после пожара на заводе "Холод". Проверку устроили по поручению губернатора Владимира Владимирова. Необходимость обусловлена тем, что после ЧП в сети появилось много недостоверных сведений об опасных выбросах.

Пробы взяли в местах, прилегающих к месту происшествия. Передвижная экологическая лаборатория ГБУ «ЦГЭМ» работала в Пятигорске ночью и утром.

- Согласно проведённому анализу, в полученных образцах атмосферного воздуха предельно допустимый уровень концентрации вредных веществ в норме. Что говорит о том, что каких-либо загрязнений на территории Пятигорска нет, - написал Ворошилов.

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