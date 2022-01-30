Мошенник похитили у 18-летнего жителя Ессентуков полмиллиона, напугав кредитом

Полиция Ставрополя ищет злоумышленника, который обманул 18-летнего жителя Ессентуков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю

Парню позвонил неизвестный абонент, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он стал запугивать гражданина тем, что на его имя оформили кредит в финансовой организации. Чтобы отменить операцию, злоумышленник убедил взять "зеркальный кредит" в 1 млн рублей. Половину парень по наставлению звонившего перевел "правоохранителям". А когда понял, что это была ложь, пошел в полицию.

- В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника. Следственным отделом ОМВД России Ессентуки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество", - сказано в сообщении полиции.