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Общество30 января 2022 11:36

В Ставропольском крае 1 февраля потеплеет до восьми градусов

Это следует из данных на сайте регионального Гидрометцентра
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставропольском крае на смену холоду и мокрому снегу придет теплая погода. Это следует из данных, опубликованных региональным Гидрометцентром на официальном сайте.

Погода в Ставропольском крае 30 января - 1 февраля. Фото: http://stavpogoda.ru/

Погода в Ставропольском крае 30 января - 1 февраля. Фото: http://stavpogoda.ru/

Потепление начнется еще 31 января. Воздух днем прогреется до семи градусов, в Ставрополе - до четырех. Ночью похолодает до нуля и минус одного. Но на утро температура снова начнет подниматься. В полдень ожидается до восьми градусов, в Ставрополе - до пяти. Установится солнечная погода без существенных осадков. Скорость ветра - до восьми метров в секунду.

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