В Ставропольском крае 1 февраля потеплеет до восьми градусов

В Ставропольском крае на смену холоду и мокрому снегу придет теплая погода. Это следует из данных, опубликованных региональным Гидрометцентром на официальном сайте.

Погода в Ставропольском крае 30 января - 1 февраля. Фото: http://stavpogoda.ru/

Потепление начнется еще 31 января. Воздух днем прогреется до семи градусов, в Ставрополе - до четырех. Ночью похолодает до нуля и минус одного. Но на утро температура снова начнет подниматься. В полдень ожидается до восьми градусов, в Ставрополе - до пяти. Установится солнечная погода без существенных осадков. Скорость ветра - до восьми метров в секунду.