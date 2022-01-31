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Здоровье31 января 2022 5:11

За стуки медики Ставрополья выявили 1451 зараженного коронавирусом

Из них 427 - дети
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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К утру 31 января в Ставропольском крае коронавирусом заразились еще 1451 человек, общее число инфицированных с начала пандемии составило 143,7 тысяч ставропольце. 427 из новых зараженных - дети.

Об этом сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте. Также за сутки в больницы госпитализировали 136 человек, 907 ставропольцев выздоровели от COVID-19, 12 человек скончались.

- На сегодняшний день оба компонента вакцины получили почти 1 миллион 58 тысяч ставропольчан. Берегите себя! Желаю всем здоровья! - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что школьников региона могут отправить на удаленный формат обучения с условием, что 20% из них будут заражены коронавирусом.

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