В Кисловодске проспект Победы расширят полосой для транспорта за 46 млн

В Кисловодске проспект Победы расширят еще на одну полосу для общественного транспорта. В 2022 году разработают проект реконструкции, по предварительным оценкам, на работы потребуется 46 миллионов рублей.

- С реконструкцией проспекта Победы центральная часть города избавится от сложившейся транспортной нагрузки, а в город можно будет попасть по новым въездам - Западному и Северном обходам, - заявил мэр города Евгений Моисеев.

Также ради снижения нагрузки на дорогах организуют строительство прокола, который соединит улица Широковой и Кирова. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о возведении парковочных мест на выезде из Кисловодска. Расширение на полторы тысячи мест позволит разгрузить транспортную систему.

За неполный месяц 2022 года в Кисловодск въехали рекордные 250 тысяч автомобилей, при этом в самом городе зарегистрированы всего 40 тысяч. Приезжие гости сильно нагружают транспортную систему города.