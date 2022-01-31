На Ставрополье 111 детей госпитализировали в больницы с коронавирусом

В Минздраве Ставропольского края сообщили, что на сегодняшний день в больницах региона находятся 111 детей с коронавирусом. Они хуже сверстников переносят болезнь, поэтому находятся под наблюдением врачей.

- Мест в больницах края для лечения коронавирусной инфекции у маленьких пациентов сегодня достаточно, однако минздрав в превентивном порядке в ближайшее время развернет еще 150 койко-мест, - сказано в сообщении ведомства.

За последние сутки на Ставрополье заболели 1451 человек, из них - 427 детей. Многие больны штаммом "омикрон", который более заразен других мутаций коронавируса. "Омикрон" поражает верхние уровни дыхательной системы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" выясняла у ставропольцев, что они чувствовали при заражении "омикроном" и как можно понять, что вы заболели именно новым штаммом коронавируса.