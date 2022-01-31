На Ставрополье мужчина пытался дать взятку полицейскому за незаконную продажу алкоголя

В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против жителя Грачевского округа возбудили уголовное дело по статье "дача взятки". Он пытался откупиться от полицейского, который обнаружил, что мужчина незаконно продает алкоголь без лицензии.

В декабре 2021 года оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции МВД обнаружил у жителя Грачевского округа алкоголь, который тот продавал без лицензии. Ставрополец решил попытать удачу и дать взятку полицейскому в 30 тысяч рублей. Но тот только составил новый протокол.

В итоге, мужчина пойдет под суд по двум статьям: за взятку и незаконную розничную торговлю алкоголем.

- Следователем СК России осмотрены и признаны вещественным доказательством денежные средства, по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - резюмировали в Следкоме.