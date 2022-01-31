Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 8:50

Ставропольский бизнес стал вдвое чаще использовать умную рекламу с помощью МТС

Кроме того, компаниями и предприятиями края более востребованы, чем год назад, различные облачные сервисы и организация виртуальной инфраструктуры для удаленной работы
Марина СЕРГЕЕВА
Марина СЕРГЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Чаще всего на Ставрополье к услугам хранения, копирования и резервирования данных обращаются ресурсоснабжающие и энергетические организации. За последний год выросла частота запросов на облачные сервисы со стороны медучреждений, легкой промышленности и тепличных комплексов.

Что касается умной рекламы, то эффективность сервисов «МТС Маркетолог», который помогает самостоятельно запускать таргетированную рассылку сообщений и рекламу в интернете, ставропольский бизнес оценил еще в начале пандемии. И за это время объем потребления таких услуг растет год к году минимум в 2,5 раза. Высокую эффективность умной рекламы отмечают, в первую очередь, розничные сети, особенно для информирования своих и потенциальных клиентов об акциях.

0