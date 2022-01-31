Ставропольский бизнес стал вдвое чаще использовать умную рекламу с помощью МТС

Чаще всего на Ставрополье к услугам хранения, копирования и резервирования данных обращаются ресурсоснабжающие и энергетические организации. За последний год выросла частота запросов на облачные сервисы со стороны медучреждений, легкой промышленности и тепличных комплексов.

Что касается умной рекламы, то эффективность сервисов «МТС Маркетолог», который помогает самостоятельно запускать таргетированную рассылку сообщений и рекламу в интернете, ставропольский бизнес оценил еще в начале пандемии. И за это время объем потребления таких услуг растет год к году минимум в 2,5 раза. Высокую эффективность умной рекламы отмечают, в первую очередь, розничные сети, особенно для информирования своих и потенциальных клиентов об акциях.