Ставропольские предприниматели посетили Иран в рамках бизнес-миссии

Фото: Центр поддержки экспорта СК

Мероприятия, нацеленные на поддержку и развитие взаимовыгодного сотрудничества, состоялись в Тегеране с 24 по 26 января 2022 года. Три сельскохозяйственных предприятия края вошли в состав делегации и стали участниками международного события. Представители ООО «Экспорт Грейн», ООО «Зерновик» и ИП Мишенин А.Ю., специализирующихся на торговле зерновыми культурами, презентовали регион и свои экспортные возможности.

Бизнес-миссия была организована центром поддержки экспорта в Ставропольском крае, функционирующим на базе центра «Мой бизнес». В рамках поездки состоялась серия деловых совещаний и встреч, в том числе при содействии Торгового представительства России в Иране.

Фото: Центр поддержки экспорта СК

С делегатами был проведен брифинг Торговым представителем России в Иране Рустамом Жиганшиным. В ходе беседы Торгпред отметил, что экспортно-импортные отношения между двумя странами сейчас активно развиваются, и Ставропольский край принимает в этом непосредственное участие.

В рамках программы делегаты посетили Торгово-промышленную палату Ирана, провели переговоры и договорились в ближайшем будущем приступить к отработке имеющихся запросов у иранских партнеров.

Стоит отметить, что ООО «Экспорт Грейн» уже ведет торговлю с иранскими компаниями, и только за прошлый год было экспортировано в Иран порядка 100 000 тонн зерна. Эта цифра может быть значительно увеличена благодаря достигнутым договоренностям.

Фото: Центр поддержки экспорта СК

Деловая программа продолжилась посещением крупных сельскохозяйственных предприятий Тегерана. Так, участники ознакомились с технологиями иранского животноводства благодаря экскурсии по производственным площадкам холдинга Morghdaneh. Это одна из старейших агрокомпаний страны, занимающая лидирующие позиции в отрасли.

По итогам всех мероприятий представители делегации высоко оценили уровень торговых отношений между Ставропольем и Ираном, а также их потенциал, поскольку агропромышленный сектор края обладает возможностью наращивания экспорта своей продукции.