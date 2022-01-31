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Здоровье31 января 2022 10:43

Минздрав Ставрополья рассмотрит вопрос создания детского ковид-госпиталя на 100 мест

За прошедшие сутки в регионе коронавирусом заболели 427 детей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае подняли вопрос создания отдельного госпиталя для детей, больных коронавирусом. Губернатор региона Владимир Владимиров опубликовал пост в официальном инстаграм-аккаунте, в котором сказано, что госпиталь будет рассчитан на 100 мест.

- Несмотря на то, что лечение коронавируса в стационаре несовершеннолетним пациентам требуется не так часто, мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поэтому поручил Министерству здравоохранения проработать возможности открытия отдельного COVID-госпиталя на 100 коек для лечения детей, - написал губернатор.

Также он объявил о переводе школьников на дистанционный формат обучения с 3 по 10 февраля. Сразу после этого начнутся февральские каникулы - с 10 по 17 февраля. И если эпидемиологическая ситуация не улучшится, то Минобр решит, нужно ли продлевать "удаленку".

При этом старшеклассники и студенты будут учиться очно.

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