Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 10:56

На Ставрополье ученики 9-11 классов и студенты останутся на очном обучении

Школьников с первого по восьмые классы переведут на "дистант" в феврале
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте сообщил, что старшеклассники и студенты ВУЗов продолжат учиться в очном формате. Остальных школьников отправят на "удаленку" с 3 по 9 февраля.

- Старшеклассники продолжат учиться в очном режиме. Это необходимо для того, чтобы не пострадал процесс их подготовки к государственным экзаменам, - заявил Владимиров.

Также февральские каникулы начнутся 10 февраля и продолжатся до 16 числа включительно. Если к этому времени эпидемиологическая ситуация не улучшится, то придется продлевать "дистанционку".

За последние сутки в Ставропольском крае выявили 1451 новый случай заражения коронавирусом, среди них - 427 детей. 111 из них находятся в больницах под наблюдением врачей, потому что хуже своих сверстников переносят симптомы болезни.