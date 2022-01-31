На Ставрополье ученики 9-11 классов и студенты останутся на очном обучении

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте сообщил, что старшеклассники и студенты ВУЗов продолжат учиться в очном формате. Остальных школьников отправят на "удаленку" с 3 по 9 февраля.

- Старшеклассники продолжат учиться в очном режиме. Это необходимо для того, чтобы не пострадал процесс их подготовки к государственным экзаменам, - заявил Владимиров.

Также февральские каникулы начнутся 10 февраля и продолжатся до 16 числа включительно. Если к этому времени эпидемиологическая ситуация не улучшится, то придется продлевать "дистанционку".

За последние сутки в Ставропольском крае выявили 1451 новый случай заражения коронавирусом, среди них - 427 детей. 111 из них находятся в больницах под наблюдением врачей, потому что хуже своих сверстников переносят симптомы болезни.