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Здоровье31 января 2022 11:21

Коечный фонд Ставрополья расширят на 800 мест для больных коронавирусом

За последние сутки медики зафиксировали 1451 новый случай заражения
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что коечный фонд для пациентов с коронавирусом расширят еще на 800 мест. Это нужно из-за увеличения количества зараженных, 31 января регион снова поставил абсолютный антирекорд.

- До 2 февраля Минздрав должен развернуть еще 800 коек. Если потребуется - сможем увеличить еще: необходимо следить за тем, чтобы резерв свободных мест не опускался ниже 20 процентов, - заявил глава региона.

За прошедшие сутки выявили 1451 новый случай заражения коронавирусом, среди них - 427 детей. 111 из них находятся в больницах под наблюдением врачей, потому что хуже своих сверстников переносят симптомы болезни.

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