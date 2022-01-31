Хакер со Ставрополья пошел под суд за продажу данных иностранцев за 51 тысячу рублей

В Ставропольском крае задержали хакера, который пытался продать персональные данные иностранцев за 51 тысячу рублей. Он похитил номера социального страхования, которые дают доступ к счетам в зарубежных банках. Об этом сообщает пресс-служба Георгиевского городского суда.

Однако обналичивать деньги он не стал и сделал это осознанно - чтобы избежать статьи "мошенничество". Вместо этого он понесет ответственность за использование вредоносных программ в целях завладеть персональными данными. А наказание за это значительно мягче, чем за мошенничество.

Расследование завершено, дело передали в суд. Заседание пройдет 1 февраля, во время которого судья вынесет мужчине приговор.