Генпрокуратура обвинила группу ставропольцев за вымогательство 30 млн у знакомого

Генеральная прокуратура России утвердила обвинение против четырех вымогателей из Ставропольского края. Они требовали у знакомого 30 миллионов рублей за то, что что тот якобы в долгу перед одним из членом группы. Когда мужчина передал треть от суммы, он обратился в полицию и дал наводку.

- Семеро обвиняемых в конце декабря 2020 года в одном из кафе г. Пятигорска, используя надуманный предлог о задолженности перед одним из них за ранее оказанную помощь, стали требовать от потерпевшего 30 млн рублей, угрожая применением в отношении него насилия, а также повреждением и уничтожением его имущества, - сказано в сообщении ведомства.

Двое соучастников сбежали, их обвинили в розыск, а седьмой преступник погиб от огнестрельного ранения после инцидента. Четверо ставропольцев сейчас находятся под арестом, ждут окончания расследования.

После материалы дела передадут в суд.