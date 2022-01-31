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Здоровье31 января 2022 14:35

На Ставрополье подростков прививают от коронавируса в 38 учреждениях

Медики используют "Спутник М", партию которого недавно привезли в регион
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае началась кампания вакцинации подростков 12-17 лет от коронавируса. В Минздраве региона рассказали, что уже более полутора тысяч родителей оставили заявки на иммунизацию своих детей. Они боятся заразного штамма "омикрон".

- Вакцинация детей в крае будет проходить исключительно в медучреждениях. Их список уже определен - это 38 учреждений, к которым прикреплены дети по месту проживания. Помимо привычного для всех согласия родителей на прививку, потребуется также заявление о желании вакцинировать ребенка от COVID-19, - заявил глава ведомства Владимир Колесников.

Прививают детей "Спутником М" - в регион привезли партию в более 1900 доз. За последние сутки на Ставрополье коронавирусом заразились 427 детей.

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