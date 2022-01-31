В Ставрополе руководство детсада заступилось за попавшую в скандал воспитательницу

В Ставрополе руководство детского сада заступилось за воспитательницу, которая оказалась в центре скандала.

Напомним, история произошла в одном из детских садов краевого центра весной 2017 года, но только сейчас получила огласку. Мама одного из бывших воспитанников выпускной группы рассказала, что воспитатель поставила ее сына в центр круга и заставила детей по очереди плевать в мальчика.

После разбирательств и опроса детей, воспитательницу уволили по собственному желанию. И вот, спустя четыре года, родительница мальчика решила подробно рассказать о случившемся.

- Месть – блюдо, которое подают холодным, - написала женщина в соцсетх, отметив, что такие люди не должны работать в системе образования.

В детском саду, где сейчас трудится воспитательница, попавшая в скандал, отметили, что в ее трудовой книжке нет записей о дисциплинарном взыскании, а работник она – замечательный.

- Ее очень ценят родители и любят дети, - отметили в администрации ДОУ.

Подробности истории можно прочитать здесь.