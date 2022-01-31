В Ставрополе комитет образования проводит проверку скандальной истории с воспитательницей детсада

Комитет образования администрации города Ставрополя инициировал проверку в детском саду, где работает попавшая в скандальную историю воспитательница.

- В соответствии с приказом комитета образования администрации города Ставрополя с 28 января текущего года в МБОУ детском саду 79 города Ставрополя организована проверка, - сообщили «КП-Ставрополь» в пресс-службе администрации города.

В комитете образования администрации Ставрополя отметили, что проверка продлится до 10 февраля.

Напомним, об инциденте на своей странице в соцсетях рассказала мама мальчика, в которого, якобы по требованию воспитателя, плевали дети. Случилось все в 2017 году. На тот момент мальчик ходил в выпускную группу. После разбирательств и опроса детей педагог была уволена по собственному желанию. Позже она устроилась воспитателем в другой сад города.

По словам матери, она решила «расставить все точки над i», чтобы отдать «долг сыну».

К слову, на новом месте работы воспитателя характеризуют только с положительной стороны.

- Она замечательный работник и человек, - заявили корреспонденту «КП-Ставрополь» в администрации ДОУ.

Подробности истории в эксклюзивном материале «КП».