Ректора частного вуза в Ессентуках заподозрили в сокрытии налогов

В Ессентуках ректор частного вуза стал фигурантом уголовного дела о сокрытии денежных средств в крупном размере.

Как сообщается на сайте краевого СК, вместо того чтобы заплатить налоги, мужчина потратил деньги на нужды вуза. Отмечается, что они являются платежами более поздней очереди, чем уплата налогов.

В итоге «налоговая» задолженность ректора составила более 54 млн рублей.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура обвинила группу ставропольцев в вымогательстве 30 млн рублей у знакомого.