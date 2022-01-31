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Происшествия31 января 2022 17:33

Ректора частного вуза в Ессентуках заподозрили в сокрытии налогов

Возбуждено уголовное дело
Инна МОРОЗОВА
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В Ессентуках ректор частного вуза стал фигурантом уголовного дела о сокрытии денежных средств в крупном размере.

Как сообщается на сайте краевого СК, вместо того чтобы заплатить налоги, мужчина потратил деньги на нужды вуза. Отмечается, что они являются платежами более поздней очереди, чем уплата налогов.

В итоге «налоговая» задолженность ректора составила более 54 млн рублей.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура обвинила группу ставропольцев в вымогательстве 30 млн рублей у знакомого.

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