После пожара в Пятигорске с территории завода вывозят аммиак

После ЧП на заводе «Холод» в Пятигорске с предприятия вывозят аммиак. Об этом сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

Специалисты перекачивают газ по герметичным трубопроводам в автоцистерну и отвозят к месту хранения.

По словам мэра, хладокомбинат возобновит работу на площадях, которые не затронул пожар.

Напомним, возгорание произошло на заводе в минувшие выходные. Позже в Сети стали появляться сообщения о выбросе аммиака. Однако, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров опроверг данные слухи, назвав их фейком.