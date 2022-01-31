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Происшествия31 января 2022 17:54

После пожара в Пятигорске с территории завода вывозят аммиак

Предприятие возобновит работу
Инна МОРОЗОВА
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После ЧП на заводе «Холод» в Пятигорске с предприятия вывозят аммиак. Об этом сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

Специалисты перекачивают газ по герметичным трубопроводам в автоцистерну и отвозят к месту хранения.

По словам мэра, хладокомбинат возобновит работу на площадях, которые не затронул пожар.

Напомним, возгорание произошло на заводе в минувшие выходные. Позже в Сети стали появляться сообщения о выбросе аммиака. Однако, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров опроверг данные слухи, назвав их фейком.

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