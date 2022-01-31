На Ставрополье разыскивают без вести пропавшую женщину

23 января девушка ушла из дома в поселке Иноземцево Фото: Следственный комитет России

Иванова Марина Владимировна 1983 года рождения ушла из дома в поселке Иноземцево в Железноводске и не вернулась.

Приметы женщины: рост 163 см, телосложение худощавое, волосы черные, глаза карие.

В день исчезновения была одета в черную куртку с капюшоном и голубые джинсы. На ногах – черные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ивановой Марины Владимировны, просят сообщить в следственный отдел по Пятигорску по телефону 8 (8793) 33-21-42 или в полицию по телефонам 02, 112.

По факту исчезновения женщины краевой СК проводит доследственную проверку.