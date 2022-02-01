За сутки на Ставрополье коронавирусом заболели 468 детей

К утру 1 февраля в Ставропольском крае коронавирусом заболели 468 детей, общее количество составило 5507 человек. Среди них 451 ребенок находится на амбулаторном лечении, 17 госпитализированы.

Из-за распространения "омикрона" среди детей, губернатор объявил о начале дистанционного обучения с 3 февраля по 9 февраля, а каникулы начнутся 10 февраля и закончатся 16 числа. Если к этому времени эпидемиологическая ситуация не придет в норму, "дистант" могут продлить.

Также Минздрав Ставропольского края рассмотрит вопрос о создании отдельного ковид-госпиталя для детей, в котором развернут 100 ковид-коек.