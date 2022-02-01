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Общество1 февраля 2022 6:39

В Кисловодске 10 февраля откроют отремонтированную Нарзанную галерею

Гости и жители города-курорта могут посетить ее в день открытия
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Кисловодске после капитального ремонта открывают Нарзанную галерею. Первые гости смогут посетить ее 10 февраля. Однако строителям все еще нужно доделать фасад галереи, но работы проведут весной, когда будет тепло.

Работы должны были закончиться 20 декабря 2021 года, но они немного задержались. На масштабную реставрацию выделили 50 миллионов рублей. За эти деньги поменяли мраморный пол, стены, потолок в питьевом зале, административный блок и т.д.

Нарзанная галерея - памятник архитектуры XIX века, расположена по улице Алексея Реброва. Здание выполнено в стиле английской готики, в центре находится каптаж минерального источника с нарзаном.

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